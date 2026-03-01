10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der DAX dürfte sich nach den Vortagesverlusten am Freitag etwas stabilisieren.

2. Börsen in Fernost im Minus - Feiertag in Japan

In Tokio verlor der Nikkei 225 tags zuvor kräftige 3,38 Prozent auf 53.372,53 Punkte. Vor dem Wochenende setzt der Handel feiertagsbedingt aus.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,97 Prozent tiefer bei 3.967,68 Zählern.

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Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng gibt zeitweise 1,03 Prozent auf 25.238,59 Einheiten nach

3. Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027

Der Energie- und Chemiekonzern OMV und die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben den Börsengang ihres Joint Ventures Borouge Group International verschoben. Zur Nachricht

4. Xpeng vor Zahlenvorlage

Noch vor dem Handelsstart an der Wall Street wird Xpeng Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Analysten erwarten

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5. Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung

Infineon gilt laut JPMorgan als Profiteur des steigenden Energiebedarfs durch KI-Anwendungen. Auch im Automobilgeschäft zeichnet sich laut Analysten eine Stabilisierung ab. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie: US-Behörde untersucht FSD wegen möglicher Sichtprobleme

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde vertieft ihre Untersuchung von Teslas Computersystem, das Elektroautos des Konzerns durch den Verkehr steuern soll. Zur Nachricht

7. Novartis-Aktie: Pharmakonzern sichert sich Krebsmedikament für bis zu 3 Milliarden US-Dollar

Novartis stärkt sein Onkologie-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf. Zur Nachricht

8. Elmos-Aktie gesucht: Erste Sondierungsgespräche mit globalen Halbleiterkonzernen?

Verkaufsgerüchte beflügeln Elmos Semiconductor: Laut Medienberichten hat der Halbleiterspezialist Morgan Stanley beauftragt, einen Käufer zu finden. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise erleben vor dem Wochenende einen kleinen Rücksetzer. Brent-Öl bleibt dennoch über 105 US-Dollar.

10. Euro legt etwas zu

Der Euro gewinnt etwas an Boden zum US-Dollar.