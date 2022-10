Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte zur Wochenmitte unterstützt von starken Überseebörsen erst einmal über der Marke von 13.000 Punkten bleiben. Vorbörslich wird der deutsche Leichtindex bei 13.030 Punkten um 0,17 Prozent tiefer erwartet.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte freundlich. In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,85 Prozent auf 27.483 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es beim Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,76 Prozent auf 2.999 Zähler nach oben. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil Gewinne in Höhe von 0,92 Prozent und steigt auf 15.305 Stellen.

3. Deutsche Bank erzielt überraschend Milliardengewinn

Die Deutsche Bank hat trotz der verschlechterten Wirtschaftslage im dritten Quartal überraschend einen Milliardengewinn erzielt. Vorstandschef Christian Sewing sieht das Institut daher "voll auf Kurs", seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. Zur Nachricht

4. Gewinn von Mercedes-Benz schießt hoch

Mercedes-Benz hat mit stark gestiegenem Absatz den operativen Gewinn im dritten Quartal sprunghaft gesteigert. Von Juli bis September verdiente Mercedes-Benz vor Zinsen und Steuern 5,2 Milliarden Euro - das waren 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

5. BASF mit Gewinnrückgang wegen Einbrüchen im Upstream-Geschäft

Der Gewinnrückgang von BASF im dritten Quartal ist vorrangig auf massive Einbrüche im sogenannten Upstream-Geschäft mit Basischemikalien und Vorprodukten zurückzuführen. Im Segment Chemicals sank das bereinigte operative Ergebnis um die Hälfte, bei Materials um 41 Prozent. Zur Nachricht

6. Elon Musk will Twitter-Kauf wohl noch vor dem Wochenende abschließen

Elon Musk will die Übernahme des Online-Netzwerks Twitter offenbar bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschließen. Das habe der Tesla-Chef bei einer Videokonferenz mit Bankern versichert, die bei der Finanzierung des 44 Milliarden Dollar teuren Deals helfen. Zur Nachricht

7. Microsoft steigert Gewinn und Umsatz

Microsoft konnte die Erlöse im Sommer zwar deutlich steigern. In den drei Monaten bis Ende September legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar (50,3 Mrd Euro) zu. Zur Nachricht

8. Google-Mutter Alphabet verdient weniger als erwartet

Der Tech-Riese Alphabet zeigt sich trotz Milliardengewinnen nicht immun gegen die hohe Inflation und Konjunktursorgen. Bei der Google-Mutter Alphabet legte der Umsatz im Jahresvergleich lediglich um sechs Prozent auf gut 69 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich sank der Gewinn von 18,94 auf rund 13,9 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einem Anstieg der Ölreserven in den USA gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 92,72 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 84,79 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt und konnte damit die kräftigen Kursgewinne vom Vortag halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9956 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig tiefer am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag deutlich tiefer auf 0,9861 Dollar festgesetzt.

