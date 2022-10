DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen höher -- Gewinn von Mercedes-Benz schießt hoch -- Deutsche Bank mit Milliardengewinn -- Alphabet-Bilanz enttäuscht -- Microsoft, Visa, BASF im Fokus

Intel kann Mobileye-Aktien zu höherem Preis platzieren. UniCredit hebt Gewinnprognose an. Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch. DWS sammelt wieder Kapital ein. Ceconomy übertrifft mit Umsatzplus Prognosen. Elon Musk will Twitter-Kauf wohl noch vor dem Wochenende abschließen. Neuer Fresenius-Chef verspricht Tempo bei Neuausrichtung.

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Mittwoch recht stabil zeigen. Der DAX wird vorbörslich kaum bewegt bei 13.057 Punkten erwartet. Am Vortag stand ein Gewinn von 0,94 Prozent auf 13.052,96 Einheiten an der Tafel. Der TecDAX dürfte ebenfalls um den Vortagesschluss eröffnen. Er hatte den Dienstagshandel 3,09 Prozent höher bei 2.855,04 Zählern beendet. Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex die Marke von 13.000 Punkten zunächst verteidigen, die er am Vortag zurückerobert hatte. Aus den USA und Asien kommen gute Vorgaben, da Anleger wieder auf einen weniger straffen Zinserhöhungskurs der Fed hoffen. Daneben erreicht die Berichtssaison in Deutschland einen ersten Höhepunkt mit Zahlenvorlagen der Deutschen Bank, Mercedes-Benz, Symrise, BASF und zahlreichen weiteren Konzernen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen steuern am Mittwoch auf einen kaum veränderten Start zu. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich 0,2 Prozent tiefer bei 3.579 Punkten. Am Dienstag schloss er 1,63 Prozent höher bei 3.585,20 Punkten. Dank guter US-Vorlagen seien laut Experten am Mittwoch Anschlusskäufe möglich. Ebenfalls positiv wird aufgenommen, dass die marktführende 10-jährige US-Rendite deutlich zurückgegangen ist. Das Zinsthema dürfte am Vormittag allerdings zunächst wegen der Berichtsaison in den Hintergrund treten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich am Dienstag erneut freundlich. Der Dow Jones drehte bereits im frühen Handel ins Plus und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Mit einem Plus von 1,07 Prozent ging der US-Leitindex bei 31.837,20 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite legte ebenfalls zu und schloss 2,25 Prozent höher bei 11.199,12 Zählern. Nach den deutlichen Gewinnen Ende der der letzten beiden Handelstage, ging es am US-Aktienmarkt weiter nach oben. Die Berichtssaison rückt weiter in den Fokus, so legten am Dienstag unter anderem General Motors, Coca-Cola, 3M und UPS ihre Zahlen vor. Inflations- und Zinssorgen hielten weiter an, jedoch machte sich auch eine gewisse Zuversicht bemerkbar. "Der Markt liebt Symmetrie, und der enorme Ausverkauf von den September-Höchstständen wird zu einem ebenso beeindruckenden Wiederanstieg führen", äußerte etwa Markstratege Jani Ziedins gegenüber Dow Jones Newswires, "sicher, vielleicht stehen uns längerfristig niedrigere Kurse bevor, aber man sollte nie vergessen, dass die größten und schnellsten Erholungen während Bärenmärkten auftreten." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken