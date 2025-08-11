DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,45 -0,5%Gold3.391 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
11:12

Manchester United-Aktie leichter: Nächste Blamage für Manchester United - aus gegen Viertligisten

28.08.25 07:42 Uhr
NYSE-Aktie Manchester United im Minus: Manchester United fliegt blamabel gegen Viertligisten raus | finanzen.net

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich im Liga-Pokal kräftig blamiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Manchester United
14,67 EUR -0,14 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor beim Viertligisten Grimsby Town sensationell mit 11:12 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Wer­bung

Damit musste Man United die nächste Enttäuschung einstecken, nachdem der Club in der vergangenen Saison nur den 15. Platz belegt und das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren hatte. Auch in der laufenden Saison steht erst ein Punkt aus zwei Spielen zu Buche.

Im Elfmeterschießen brauchte es 26 Schüsse, ehe nach einem Lattentreffer von Bryan Mbeumo die Überraschung perfekt war. Schon in den 90 Minuten hatte der Außenseiter 2:0 vorn gelegen, doch United rettete sich nach späten Toren noch ins Elfmeterschießen.

An der NYSE gaben Manchester United-Papiere im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 0,53 Prozent nach auf 17,00 US-Dollar.

/tas/DP/zb

GRIMSBY (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Manchester United

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Manchester United

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mrmichaelangelo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Manchester United

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Manchester United

DatumRatingAnalyst
22.05.2018Manchester United HoldDeutsche Bank AG
14.11.2012Manchester United neutralBanc of America Securities-Merrill Lynch
14.11.2012Manchester United neutralNomura
06.09.2012Manchester United neutralNomura
06.09.2012Manchester United buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2012Manchester United buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.05.2018Manchester United HoldDeutsche Bank AG
14.11.2012Manchester United neutralBanc of America Securities-Merrill Lynch
14.11.2012Manchester United neutralNomura
06.09.2012Manchester United neutralNomura
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Manchester United nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen