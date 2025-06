1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 18,32 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 18,32 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,32 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.280 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR an. Gewinne von 3,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,41 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,81 EUR an.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,948 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1&1-Investment von vor 10 Jahren verloren

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der 1&1-Aktie angepasst

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 5 Jahren gekostet