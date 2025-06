1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,40 EUR zu. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.836 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 18,90 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,72 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 39,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,81 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Am 30.07.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,948 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie auf Hoch seit Mai 2024 - Citi hebt Kursziel an

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1&1-Investment von vor 10 Jahren verloren

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der 1&1-Aktie angepasst