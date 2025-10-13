DAX24.352 +0,5%Est505.557 +0,5%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.538 +1,5%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,65 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Blick auf 1&1-Kurs

1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag gesucht

13.10.25 16:08 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,25 EUR 0,39 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 20,25 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 20,40 EUR. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.978 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 45,19 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,895 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
