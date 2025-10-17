1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 19,74 EUR.

Um 11:41 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,74 EUR ab. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 19,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.456 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 21,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 77,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

