1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 20,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 323 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 44,64 Prozent wieder erreichen.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,895 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

