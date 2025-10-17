DAX23.784 -2,0%Est505.575 -1,4%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,68 -0,6%Gold4.327 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

17.10.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,72 EUR -0,33 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 20,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 323 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 44,64 Prozent wieder erreichen.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,895 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: Wäre eine 1&1-Kapitalanlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1&1 von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen