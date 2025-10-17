1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 19,92 EUR.

Um 15:45 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 19,92 EUR nach oben. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 20,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.779 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 79,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte 1&1 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,895 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

