1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 18,34 EUR.

Mit einem Wert von 18,34 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 18,34 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 18,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.681 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 18,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,05 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,00 EUR an.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,965 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie klettert +19 Prozent: United Internet will 1&1-Anteil ausbauen

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: Diese Dividende können 1&1-Aktionäre erwarten

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr bedeutet