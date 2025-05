1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Mit einem Kurs von 18,22 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 18,22 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,26 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 18,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,26 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 10.555 Aktien.

Bei 18,90 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Abschläge von 39,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,948 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

