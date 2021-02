FMC will für 2020 "Dividendenpolitik fortsetzen" - Aktien von FMC und Fresenius nach zweitägigem Kursrutsch stabilisiert

Fresenius Medical Care , die Dialysetochter der Fresenius -Gruppe, wird für 2020 "eine Dividende vorschlagen im Rahmen unserer üblichen Dividendenpolitik", sagte FMC-CEO Rice Powell während einer Investorenpräsentation.

Für 2019 hatte FMC eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie ausgeschüttet, ein Jahr zuvor waren es 1,17 Euro.

FMC hatte am Dienstag den Kapitalmarkt geschockt mit der Nachricht am späten Montagabend, dass der Konzern im laufenden Jahr aufgrund von Belastungen aus der Corona-Pandemie mit einem Gewinneinbruch rechnet. Der Konzern stellte in Aussicht, dass der bereinigte Nettogewinn um bis zu 25 Prozent zurückgehen kann bei leicht steigenden Umsätzen. Die Aktie gab zeitweise um rund 15 Prozent nach und war der schwächste Wert im DAX.

Gleichzeitig bestätigte FMC am Montag, dass der Konzern nach vorläufigen Ergebnissen die Ziele für 2020 erreicht habe. Beim Umsatz bedeutet das ein Wachstum um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zum Vorjahreswert. Beim Nettogewinn sei der Konzern etwas oberhalb der Zielspanne gelandet.

Das vierte Quartal sei belastet worden durch eine Wertberichtigung in Höhe von rund 195 Millionen Euro im Segment Lateinamerika, die als Sondereffekt behandelt werde.

Powell sagte den Investoren, darüber hinaus erwarte der Konzern für das abgelaufene Geschäftsjahr "keine weiteren Wertberichtigungen".

FMC begründete die schwächeren Aussichten 2021 vor allem mit einer erhöhten Covid-19-Sterblichkeit der Dialysepatienten. Außerdem entstünden zusätzliche Kosten für Sicherheitsmaßnahmen für Patienten und Mitarbeiter im Zusammenhang mit Covid-19.

Das Geschäftsumfeld 2021 "wird schwierig bleiben", so der CEO.

CFO Helen Giza zufolge rechnet der Konzern nicht mit einer Rückkehr zu organischem Wachstum vor dem vierten Quartal. Die Ziele 2025 habe das Bad Homburger Unternehmen bestätigt, und es sehe sich dafür auf Kurs, sagte Giza den Investoren.

FMC wird mit den detaillierten Zahlen für 2020 am 23. Februar eine konkrete Prognose für 2021 herausgeben.

Aktien von FMC und Fresenius nach zweitägigem Kursrutsch stabilisiert

Am Dienstag waren FMC-Aktien wegen der Aussicht auf einen Ergebniseinbruch 2021 auf ein zwischenzeitliches Tief seit dem bald ein Jahr alten Corona-Crash abgesackt. Bislang hatten sie in dieser Woche fast 16 Prozent an Wert eingebüßt, nun ging es um 2,2 Prozent ein Stück zurück nach oben. Auch die Titel des Mutterkonzerns Fresenius waren zuletzt schwer belastet worden, sie legten am Mittwoch ein halbes Prozent zu.

Analysten werden pessimistischer wegen der Auswirkungen der Pandemie mit einer erhöhten Sterblichkeit von Dialysepatienten. Die Bank of America und die Commerzbank hatten am Dienstagnachmittag schon Studien veröffentlicht mit gestrichenen Kaufempfehlungen. Goldman Sachs nahm den Dialysekonzern nun am Mittwoch von der Liste besonders überzeugender Anlageideen. Analystin Veronika Dubajova gab dabei zu, den Gegenwind durch die Pandemie eindeutig unterschätzt zu haben. Sie blieb aber immerhin bei ihrer Empfehlung mit "Buy". Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nun attraktiv.

