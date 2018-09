Amazon: Weitere smarte Geräte angeblich kurz vor Veröffentlichung

Künstliche Intelligenz

Neben Datenklau-Affären und Bestechungsvorwürfen im Management scheint Amazon sein Geschäftsfeld nebenher immer weiter auszubauen. Nachdem der Online-Versandriese mit dem Amazon Echo scheinbar sehr großen Erfolg verbuchen konnte, werde der Konzern Medienberichten zufolge weitere Geräte mit der Künstlichen Intelligenz "Alexa" auf den Markt bringen. Obwohl keine genauen Verkaufszahlen veröffentlicht wurden, soll sich der Lautsprecher laut Jeff Bezos mehrere zehn Millionen Mal verkauft haben. Nach "CNBC"-Angaben sollen interne Dokumente und Insider den Beweis dafür liefern, dass Amazon mindestens acht weitere Geräte bis Ende des Jahre veröffentlichen werde, welche allesamt eine "Alexa"-Kompatibilität aufweisen sollen - einige Geräte sogar schon Ende September. Somit würde sich die mit einem der weltweit beliebtesten Sprachassistenten ausgestatteten Amazon-Geräte verdoppeln. Damit wäre Amazon der Konkurrenz Google, Apple und Microsoft einen großen Schritt voraus.

Haushaltsgeräte

Aus den internen Dokumenten würde laut Angaben des Nachrichtendienstleisters hervorgehen, dass es sich bei den neuen smarten Produkten um Haushaltsgeräte handeln werde. Unter diesen befinden sich eine Mikrowelle, ein Verstärker, Subwoofer und ein Auto-Gadget. Mit diesem ersten Schritt in den Haushaltsgerätemarkt zeigt Amazon das starke Interesse an Smart-Homes. Damit würde der Konzern eine Allgegenwärtigkeit des Sprachassistenten "Alexa" erreichen können, zumal diese Geräte scheinbar gezielt auf die wichtigsten Aufenthaltsorte der Menschen abzielen. Bis dato hat der Konzern Kooperationen mit namhaften Hardware-Herstellern wie zum Beispiel Sonos oder General Electric (GE). Sonos bietet die hauseigenen Lautsprecher in Verbindung mit "Alexa" an und auch GE verkauft eine mit dem Sprachassistenten kompatible Mikrowelle. Zusätzlich zu den eigenen Geräten können solche Partnerschaften die Kompatibilität und den Markt von "Alexa" mächtig erweitern. Amazon ließ die "CNBC"-Anfrage unkommentiert.

