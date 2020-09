TUI: Neuer Test bestätigt keine Corona-Infektion auf "Mein Schiff 6"

Aktien in diesem Artikel TUI 3,08 EUR

Griechische Behörden haben mittlerweile bestätigt, dass es an Bord keine Fälle von COVID-19 gibt, wie der Konzern mitteilte. Die Kreuzfahrt von "Mein Schiff 6" ist am Sonntag in Heraklion auf Kreta gestartet. Zurzeit liegt das Schiff in Piräus vor Anker. Von den 666 Besatzungsmitgliedern waren rund 150 auf das Virus getestet worden, davon zunächst zwölf positiv.

Nach einem "Fehlalarm" durch die Meldung der positiven Testergebnisse bei Crewmitgliedern durch ein Labor an Land haben laut TUI nun drei weitere Tests, darunter zwei PCR-Tests und ein Antigen-Test, das Negativ-Ergebnis bestätigt.

Das geplante Kreuzfahrtprogramm soll am Mittwoch mit Landausflügen in Piräus fortgesetzt werden.

FRANKFURT (Dow Jones)

