TUI-Aktie trotzdem deutlich schwächer: Auf Kreuzfahrtschift sind weitere Corona-Tests negativ

Die im Rahmen von Routinetests gemeldeten unklaren positiven Testergebnisse bei zwölf Besatzungsmitgliedern der Mein Schiff 6 seien mittlerweile durch zwei weitere Tests als negativ identifiziert worden, teilte die Reederei mit. Dabei handelte es sich um einen sogenannten PCR-Test von TUI selbst, sowie einen Antigen-Schnelltest der griechischen Behörden.

Ein weiterer PCR-Test, durchgeführt durch die griechischen Behörden, soll dies nochmals bestätigen. Die Ergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet. TUI Cruises arbeite vollumfänglich mit den griechischen Behörden zusammen.

Die Kreuzfahrt von Mein Schiff 6 ist am Sonntag in Heraklion auf Kreta gestartet. Zurzeit liegt das Schiff in Piräus vor Anker, niemand darf es verlassen. Zuvor waren von den 666 Besatzungsmitgliedern rund 150 auf das Virus getestet worden, davon zwölf positiv. Die gesamte Besatzung sei in den vergangenen 14 Tagen nicht auffällig geworden, teilte das Unternehmen weiter mit. Keines der zwölf Crew-Mitglieder habe Symptome. Außerdem sind 922 Passagiere an Bord. Da keine Gäste betroffen sind oder zur Kontaktgruppe 1 der betroffenen Besatzungsmitglieder gehören, seien keine Tests bei Gästen notwendig.

Aktuell verliert die TUI-Aktie via XETRA 4,31 Prozent auf 3,06 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: TUI Cruises GmbH