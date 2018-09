Elon Musk: Tesla stampft einige Optionen beim Model 3 ein

Produktionsziele einhalten

Der ewige Kampf Teslas mit den Produktionszielen beim Model 3 scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem der E-Autobauer für eine kurze Zeit das eigene Ziel von 5.000 Model 3 pro Woche in der letzten Juniwoche erreicht hatte, hob Elon Musk dieses Ziel auf 6.000 fertiggestellte E-Sedans bis Ende August an - laut "Electrek"-Angaben liefen jedoch in der letzten Augustwoche nur 4.300 Model 3 vom Band. Dabei ist der reibungslose Ablauf der Produktion der viertürigen E-Limousine von immenser Wichtigkeit für das Unternehmen. Denn die Model 3-Verkäufe sind entscheidend für die Zukunft Teslas und können das Unternehmen zu einem profitablen Automobilhersteller avancieren - der E-Autohersteller hat bis dato noch nie einen Jahresgewinn vermelden können. Noch scheint der Hype um das E-Auto die langen Wartezeiten wettmachen zu können. Zudem setzt Goldman Sachs durch seine jüngst veröffentlichte Bewertung der Tesla-Aktie den E-Automobilhersteller unter Druck - die US-Großbank rät derzeit zum Verkauf.

Moving 2 of 7 Tesla colors off menu on Wednesday to simplify manufacturing. Obsidian Black & Metallic Silver will still be available as special request, but at higher price. - Elon Musk (@elonmusk) 11. September 2018

Farboptionen werden eingeschränkt

In einem Tweet am Montagabend vermeldete Tesla-CEO Elon Musk, dass ab Donnerstag zwei der sieben Tesla-Farbvarianten nur noch auf speziellen Kundenwunsch und zu einem höheren Preis verfügbar sein werden. Die betroffenen Farben sind "Obsidian Black" und "Metallic Silver". Die Abstriche bei der Farbauswahl seien vorgenommen worden, um die Produktion, die den Produktionszielen hinterherhinkt, zu entlasten und die festgelegten Stückzahlen zu erreichen. Von dieser Einschränkung sind neben dem Model 3 auch die Model X und S betroffen. Vergangene Woche hatte Musk in einem Blogeintrag geschrieben, dass Tesla im laufenden Quartal doppelt so viele E-Autos produzieren und ausliefern möchte wie im vergangenen Vierteljahr - ursprüngliche Ziele für das dritte Quartal lagen zwischen 50.000 und 55.000 Model 3. Inwieweit die Einschränkungen die Produktion ankurbeln können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

