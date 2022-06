RWE-Aktie tiefer: RWE kauft 1,4-Gigawatt-Kraftwerk von Vattenfall

Wie der Essener DAX -Konzern mitteilte, legt er dafür 500 Millionen Euro auf den Tisch. Der Betriebsrat von Vattenfall muss dem Verkauf allerdings noch zustimmen. "Magnum" befindet sich in unmittelbarer Nähe zum RWE -Kraftwerk in Eemshaven und soll durch Umstellung auf Wasserstoff die Transformation der Stromerzeugung in den Niederlanden unterstützen. Das mit Steinkohle und Biomasse betriebene Kraftwerk ist laut RWE dank seines Konstruktionsdesigns bereits heute "wasserstofffähig".

"Mit dem Erwerb des Kraftwerks in Eemshaven verstärken wir unser Projektcluster Eemshydrogen", sagte Sopna Sury, COO Hydrogen der RWE Generation SE. "An diesem Standort wollen wir die Produktion von kostengünstigem Wasserstoff in großen Mengen vorantreiben."

Im Rahmen der Ausschreibung für den Offshore-Windpark Hollandse Kust West VII plant RWE darüber hinaus den Bau von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 600 Megawatt. Die niederländische Provinz Groningen würde dadurch zu einem der Schwerpunkte der niederländischen Wasserstoffwirtschaft ausgebaut werden, so RWE.

Via XETRA notiert die RWE-Aktie zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 40,56 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE, Dennis Diatel / Shutterstock.com