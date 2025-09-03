DAX23.780 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.400 +0,3%Nas21.538 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Kursentwicklung im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit Kursplus

04.09.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 153,10 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 153,10 USD. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,38 USD an. Bei 152,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 62.634 3M-Aktien den Besitzer.

Bei 164,00 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,12 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen