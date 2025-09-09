3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochabend fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:02 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 155,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.416 3M-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,01 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 20,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 18.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen