3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag fester

10.10.25 16:09 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag fester

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 153,20 USD.

Das Papier von 3M konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 153,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 154,05 USD. Bei 153,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 49.135 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 122,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,94 USD belaufen.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die 3M-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird 3M schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,93 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

