3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

3M im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 154,42 USD abwärts.

Das Papier von 3M befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 154,42 USD ab. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,42 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35.440 3M-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 5,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 25,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

