3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken 3M am Dienstagabend auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 154,85 USD ab.

Die 3M-Aktie wies um 20:03 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 154,85 USD abwärts. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 153,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 154.172 3M-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,84 Prozent.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die 3M-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen