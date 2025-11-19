3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 165,97 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 166,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 165,59 USD. Bisher wurden via New York 42.684 3M-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 172,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 4,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 26,14 Prozent wieder erreichen.
Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,93 USD ausgeschüttet werden.
Am 21.10.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,29 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
Analysen zu 3M Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2018
|3M Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2018
|3M Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2017
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.12.2016
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|16.12.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen