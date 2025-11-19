3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Nachmittag an Boden

3M im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 165,97 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 166,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 165,59 USD. Bisher wurden via New York 42.684 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 172,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 4,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 26,14 Prozent wieder erreichen.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,93 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.10.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,29 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

