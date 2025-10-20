3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 153,71 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 153,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 154,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 31.951 3M-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 6,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 20,25 Prozent sinken.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je 3M-Aktie.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,26 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,95 USD fest.

