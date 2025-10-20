3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Montagabend freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von 3M zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 155,02 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,6 Prozent auf 155,02 USD. Die 3M-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 155,34 USD. Bei 153,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 259.327 3M-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,79 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 122,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 26,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,26 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,95 USD je Aktie belaufen.

