3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend mit sattem Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von 3M. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 164,00 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 164,00 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 164,24 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 158,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 524.880 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,24 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 33,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 3M rechnen Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 9,36 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

