3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag in Grün

So bewegt sich 3M

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von 3M. Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 158,73 USD.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 15:52 Uhr 2,6 Prozent. Bei 159,40 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 158,44 USD. Bisher wurden heute 190.219 3M-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

3M gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 9,36 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient

3M-Aktie stabil: Offenbar Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe denkbar