3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend nahezu unbewegt

Die Aktie von 3M zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 154,81 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die 3M-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 154,81 USD an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 155,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 153,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,37 USD. Zuletzt wechselten via New York 103.340 3M-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 20,82 Prozent wieder erreichen.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,94 USD belaufen.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 7,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

