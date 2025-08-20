3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Freitagabend

Aktienentwicklung

Die Aktie von 3M zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 158,42 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 158,42 USD zu. Die 3M-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,75 USD. Bisher wurden heute 140.031 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 164,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 3,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

3M veröffentlichte am 18.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,42 Prozent gesteigert.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,90 USD je 3M-Aktie.

