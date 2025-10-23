DAX24.180 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.858 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1619 ±0,0%Öl65,59 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Carrefour-Aktie sackt ab: JPMorgan hält Jahresziele für kaum erreichbar Carrefour-Aktie sackt ab: JPMorgan hält Jahresziele für kaum erreichbar
Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
Profil
Kurs der 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag gesucht

23.10.25 16:08 Uhr

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 3M. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 169,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
144,50 EUR 0,98 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 169,65 USD. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,11 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.493 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,11 USD. Gewinne von 0,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6,29 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 3M möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
