3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Das Papier von 3M konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 171,94 USD.

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 171,94 USD. Bei 172,75 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 90.810 3M-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 40,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2025 aus.

