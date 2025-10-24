3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 168,58 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 168,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 168,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 291.211 3M-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 37,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,48 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,29 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden. 3M dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,02 USD je Aktie.

