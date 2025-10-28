3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 168,00 USD.

Die 3M-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 168,00 USD. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 167,22 USD ein. Bei 168,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 65.487 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,83 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 27,04 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,02 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

