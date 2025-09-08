AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AbbVie konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 210,03 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 210,03 USD zu. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,52 USD zu. Bei 209,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 166.691 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 218,60 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 4,08 Prozent wieder erreichen. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 21,96 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.
AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 12,04 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen