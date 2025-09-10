AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

AbbVie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 218,45 USD.

Die AbbVie-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 218,45 USD. Bei 221,32 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 220,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 284.945 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,32 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,31 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Mit Abgaben von 24,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,04 USD fest.

