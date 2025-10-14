AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 228,88 USD abwärts.

Die AbbVie-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 228,88 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 228,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,07 USD. Bisher wurden heute 110.246 AbbVie-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 244,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 6,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 28,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,53 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 31.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AbbVie möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 11,37 USD je Aktie aus.

