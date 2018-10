Fragwürdige Abwerbeaktion: Klaut Amazon eBay die Kunden?

Amazon 1.605,60 EUR -1,29% Charts

Laut einem Bericht des Wall Street Journal sollen rund 50 Amazon -Mitarbeiter Privatkunden und Unternehmen auf eBay angeschrieben und versucht haben, sie von Amazon als besseren Marketplace zu überzeugen. Über das eBay-Nachrichtensystem sind dabei möglicherweise systematisch mehr als 1.000 Nachrichten verschickt worden.

eBay reagiert mit Unterlassungsanordnung

Bekannt geworden ist der Vorfall durch einen eBay-Kunden, der dem Konzern über die Kontaktaufnahme durch Amazon informierte. Auch andere Kunden seien misstrauisch geworden, doch die Amazon-Mitarbeiter hätten sie mit der Behauptung beruhigt, dass dies gängige Praxis sei. Da eBays Nachrichtensystem bestimmte Sicherheitsbestimmungen und Filter zugrunde liegen, wendeten die Mitarbeiter verschiedene Methoden an, um den Namen "Amazon" zu umschreiben. So benutzten sie Buchstabendreher, Zahlen oder Zeichen wie beispielsweise "A-M-A-Z-O-N" oder "Azamon", um die eigenen Spuren bewusst zu verwischen. Von dem Vorfall sollen nicht nur Kunden aus den USA, sondern auch aus anderen Ländern berichtet haben.

eBay stellt den Messenger-Dienst grundsätzlich allen Verkäufern, die im Besitz eines entsprechenden Accounts sind, zur Verfügung. Allerdings ist es in den Nutzungsbedingungen ausdrücklich untersagt, den Dienst als Plattform für Werbezwecke oder Anwerbung für andere konkurrierende Händlerseiten zu nutzen. Im Rahmen einer Unterlassungsanordnung mahnte eBay Amazon ab und wies den Konzern auf die rechtswidrigen Aktivitäten hin. Amazon bezog bislang keine Stellung und äußerte lediglich, dass man gerade dabei sei, die Vorwürfe zu prüfen.

Amazon und eBay - Kampf um Kleinhändler

Amazon und eBay stehen sich seit längerem in hartem Wettbewerb gegenüber. In Bezug auf die kleinen Händler machte sich Amazon in letzter Zeit ziemlich unbeliebt. Strikte Richtlinien und wiederholte Accountsperrungen sorgten nicht selten dafür, dass Privatkunden lieber zu anderen Plattformen wie eBay oder Etsy wechseln.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com