DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag behauptet

02.09.25 09:25 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 166,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,65 EUR -1,40 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 166,10 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,15 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 165,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.948 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,82 EUR an.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
