adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittwochvormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 188,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 188,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 188,55 EUR. Bei 186,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 26.809 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 17,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 247,55 EUR an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,95 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,54 EUR je Aktie aus.

