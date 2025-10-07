DAX24.400 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,38 -0,2%Gold3.959 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Aktienentwicklung

adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

07.10.25 12:06 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 188,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
188,75 EUR 0,55 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 188,50 EUR zu. Bei 189,80 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 68.760 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,72 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 247,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,95 Mrd. EUR – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,54 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

