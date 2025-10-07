adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 188,35 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 188,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 189,05 EUR. Mit einem Wert von 188,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.353 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 40,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 14,65 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 247,55 EUR angegeben.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,54 EUR je adidas-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
