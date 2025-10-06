DAX24.425 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.347 +0,2%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.870 +0,4%Bitcoin106.633 +1,1%Euro1,1713 -0,1%Öl65,26 +1,4%Gold3.957 +1,8%
adidas Aktie News: adidas gibt am Montagnachmittag ab

06.10.25 16:10 Uhr
adidas Aktie News: adidas gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 187,25 EUR.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 187,25 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 184,75 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 115.915 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,88 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 246,58 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

