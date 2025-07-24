adidas Aktie
Marktkap. 32,19 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu nahm am Dienstag mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Dabei hob sie ihre operative Ergebnisprognose nochmals um zwei Prozent und erinnerte daran, dass sie den Papieren der Herzogenauracher ohnehin schon den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
236,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
185,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
182,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|09:46
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|29.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
