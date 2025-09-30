adidas Aktie
Marktkap. 32,34 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktionäre des deutschen Sportartikelkonzerns dürften die positiven Nike-Kennziffern begrüßen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn sie zeigten, dass es trotz der gestiegenen Zollbelastungen zu keinem Nachfragerückgang in den USA gekommen sei./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
181,45 €
|Abst. Kursziel*:
21,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
180,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
