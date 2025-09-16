adidas Aktie News: adidas steigt am Mittwochvormittag
Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 176,40 EUR.
Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 176,40 EUR. Bei 177,10 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 177,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.653 adidas-Aktien.
Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,55 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 8,87 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,82 EUR je adidas-Aktie an.
adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,95 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
