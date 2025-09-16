adidas Aktie
Marktkap. 32,19 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Aktuelle Markenchecks untermauerten die Anlagestory, schrieb James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt generell darauf, dass der Sportartikelkonzern seine Stärke aus dem Schuh-Bereich in andere Segmente tragen kann./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
180,80 €
|Abst. Kursziel*:
21,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
181,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,48%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
