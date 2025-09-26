Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag verlustreich

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,81 EUR.

Um 11:45 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,81 EUR ab. Bei 35,70 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 132.035 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 21,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,68 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

