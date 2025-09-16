adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gesucht
Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 181,10 EUR nach oben.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 181,10 EUR zu. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.978 adidas-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 11,24 Prozent Luft nach unten.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,82 EUR an.
adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,55 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
