adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 181,55 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 181,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 181,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.017 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 45,30 Prozent zulegen. Bei 160,75 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 11,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

